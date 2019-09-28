«Торо Россо» будет переименована в «Альфа Таури» Так называется бренд одежды, которым владеет «Ред Булл».

Команда «Торо Россо», скорее всего, начнет следующий сезон под новым названием – «Альфа Таури», сообщает RaceFans.

Итальянская команда, которая принадлежит концерну «Ред Булл», будет названа в честь бренда одежды, которым владеет австрийская компания.

Отметим, что владельцы коммерческих прав Формулы-1 из компании Liberty Media, уже дали добро на переименование. Теперь до четверга свое решение должна вынести комиссия Формулы-1.

Напомним, в 2006 году «Ред Булл» выкупил команду «Минарди» и назвал ее «Торо Россо» (итальянский перевод «Ред Булл»). В случае переименования команда станет называться «Скудерия Альфа Таури Хонда».

В нынешнем сезоне «Торо Россо», за которую выступает российский пилот Даниил Квят, занимает шестое место в Кубке конструкторов.