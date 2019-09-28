«Торо Россо» будет переименована в «Альфа Таури»

Команда «Торо Россо», скорее всего, начнет следующий сезон под новым названием – «Альфа Таури», сообщает RaceFans.
Итальянская команда, которая принадлежит концерну «Ред Булл», будет названа в честь бренда одежды, которым владеет австрийская компания.
Отметим, что владельцы коммерческих прав Формулы-1 из компании Liberty Media, уже дали добро на переименование. Теперь до четверга свое решение должна вынести комиссия Формулы-1.
Напомним, в 2006 году «Ред Булл» выкупил команду «Минарди» и назвал ее «Торо Россо» (итальянский перевод «Ред Булл»). В случае переименования команда станет называться «Скудерия Альфа Таури Хонда».
В нынешнем сезоне «Торо Россо», за которую выступает российский пилот Даниил Квят, занимает шестое место в Кубке конструкторов.
Трусова начинает и выигрывает. Соперниц пока не видно 15-летняя россиянка Александра Трусова с громадным отрывом лидирует после короткой программы на первом в своей карьере «взрослом» турнире в Братиславе. 20.09.2019 17:45 Фигурное катание Тигай Лев Не пугай нас так больше, Артемий Легендарный клуб с Манхэттена получил то, что давно хотел. Как бы ни складывался матч для «Рейнджерс», одно можно гарантировать – скучно не будет никому! Тренер ньюйоркцев Дэвид Куинн уже сравнил игру звена Артемия Панарина со знаменитым баскетбольным шоу «Гарлем Глобтроттерс». 25.09.2019 15:45 Хоккей Славин Виталий Самсонов – новая «бомба» от Тутберидзе. Обзор турниров прошедшего уик-энда Наряду с мировыми рекордами Александры Трусовой на минувшей неделе хватало и других событий. Не столь громких, но весьма интересных. 23.09.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев Алексей Олейник: Поражение – это маленькая смерть Известный российский боец-тяжеловес Алексей Олейник, выступающий в UFC, рассказал о поражениях от Алистара Оверима и Уолта Харриса, назвал свой максимальный вес, оценил шансы Александра Волкова в бою с Жуниором Дос Сантосом и озвучил сроки возвращения в октагон. 19.09.2019 09:00 ММА Усачев Владислав Бьянка – новая королева. Время Серены ушло Какие выводы мы можем сделать после победы Бьянки Андрееску над Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США. 08.09.2019 15:30 Теннис Мысин Николай Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий Юлиус Гудачек: Я очень хотел помочь команде Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал домашнюю победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0). 26.09.2019 22:30 Хоккей Григорьевская Юлия Евгений Ловчев: Мамаев сейчас не в том положении, чтобы выбирать, это его выбирают Обозреватель «Советского спорта» – о возможном возобновлении карьеры Павлом Мамаевым. 27.09.2019 13:30 Футбол Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 11-го тура РПЛ Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги. 27.09.2019 19:40 Футбол На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан