Леклер выиграл третью практику, у Квята опять проблемы с мотором

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в третьей свободной практике 16-го этапа чемпионата мира Гран-при России на «Автодроме Сочи».
21-летний монегаск проехал 14 кругов, лучший из которых за 1 минуту 32,733 секунды. Более чем на три десятых секунды Леклер опередил своего партнера Себастьяна Феттеля и лидера чемпионата мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, как и в первой практике столкнулся с проблемами с мотором, и занял предпоследнее место.
Начало квалификации – 15:00 (мск).
Сочи (Россия)
Чемпионат мира
16-й этап
Гран-при России
3-я практика
1. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») – 1.32,733
2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +0,316
3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,396
4. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +0,621
5. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +1,494
6. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») – +1,575
7. Александр Албон (Таиланд, «Ред Булл») – +1,638
8. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – +1,688
9. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») – +1,794
10. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») – +1,813…
19. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +3,348