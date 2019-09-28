Леклер выиграл третью практику, у Квята опять проблемы с мотором

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Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в третьей свободной практике 16-го этапа чемпионата мира Гран-при России на «Автодроме Сочи».

21-летний монегаск проехал 14 кругов, лучший из которых за 1 минуту 32,733 секунды. Более чем на три десятых секунды Леклер опередил своего партнера Себастьяна Феттеля и лидера чемпионата мира Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

Отметим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, как и в первой практике столкнулся с проблемами с мотором, и занял предпоследнее место.

Начало квалификации – 15:00 (мск).

Сочи (Россия)

Чемпионат мира

16-й этап

Гран-при России

3-я практика

1. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») – 1.32,733

2. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +0,316

3. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,396

4. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – +0,621

5. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +1,494

6. Ромен Грожан (Франция, «Хаас») – +1,575

7. Александр Албон (Таиланд, «Ред Булл») – +1,638

8. Нико Хюлькенберг (Германия, «Рено») – +1,688

9. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») – +1,794

10. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас») – +1,813…

19. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +3,348