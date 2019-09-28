Тост – о ситуации Квята: У нас не было возможности заменить силовую установку до старта квалификации

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост высказался после окончания третьей сессии свободных заездов Гран-При Формулы-1, где российский пилот Даниил Квят досрочно завершил борьбу из-за проблем с мотором.
«Нам надо было заменить силовую установку на болиде, чтобы не рисковать. На эту замену потребуется время. И у нас не было возможности произвести эту замену между окончанием тренировочной сессии и стартом квалификации. Очень жаль, что так получилось.
Это очень непростой момент. Но никакого другого выхода не было. Будем надеяться, что у Даниила хватит сил побороться», – цитирует Тоста агентство «РИА Новости».
Таким образом, Квят пропустил квалификацию, которая началась в 15.00 по московскому времени.
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