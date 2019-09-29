Хэмилтон выиграл Гран-при России, Квят – 12-й Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал победителем 16-го этапа «Формулы-1» Гран-при России.

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Вторым финишировал партнер британца по команде финн Вальттери Боттас. Третье место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, стартовавший с 19-й позиции, в итоге финишировал 12-м.

Отметим, что Хэмилтон в четвертый раз в карьере выиграл Гран-при России (2014, 2015, 2018, 2019).

Формула-1

Гран-при России

Гонка

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 53 круга

2. Валттери Боттас («Мерседес») +3,829

3. Шарль Леклер («Феррари») +5,212

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +14,210

5. Александер Албон («Ред Булл») +38,348

6. Карлос Сайнс («Макларен»)+45,889

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +48,728

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +57,749

9. Ландо Норрис («Макларен») +58,779

10. Нико Хюлькенберг («Рено») +59,841

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1.00,821

12. Даниил Квят («Торо Россо») +1.02,496

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1.08,910

14. Пьер Гасли («Торо Россо») +1.10,076

15. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1.13,346

16. Роберт Кубица («Уильямс») — не финишировал

17. Джордж Расселл («Уильямс») — не финишировал

18. Себастьян Феттель («Феррари») — не финишировал

19. Даниэль Риккардо («Рено») — не финишировал

20. Ромен Грожан («Хаас») — не финишировал