Даниил Квят: Я люблю «Торо Россо» - Советский спорт
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01 октября 2019 00:30Формула-1Коноплев Александр

Даниил Квят: Я люблю «Торо Россо»

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят не собирается покидать «Торо Россо».

Россиянин выступал за «Ред Булл» с 2015 по 2016 год, после чего вернулся в «Торо Россо».

– Вы сказали, что давно знали о решении боссов «Ред Булл» оставить вас в «Торо Россо» на следующий год. Хотя многие эксперты считают, что вы заслужили еще один шанс попробовать себя в главной команде. У вас хватит мотивации вновь доказывать свою состоятельность в 2020 году?

– Главное, что я остаюсь в «Формуле-1». Это награда за мою работу в этом году. Быть пилотом болида «Формулы-1» – моя любимая работа, к тому же я люблю «Торо Россо». В этой команде работают много людей, которые стали мне очень близкими за все эти годы.

– Ваши интересы представляет один из самых влиятельных менеджеров мира автоспорта Николя Тодт. Он также считает, что вам надо остаться в «Торо Россо»?

– Да, в этом плане мы на одной волне. Мне надо хорошо делать свою работу в «Торо Россо», выжимать максимум из машины, – цитируют Квята «Известия».

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