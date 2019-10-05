FIA утвердила календарь сезона 2020 года

Международная федерация автоспорта (FIA) утвердила календарь следующего сезона Формулы-1, сообщает Motorsport.com.
Впервые в истории серии пройдет 22 этапа. По сравнению с нынешним сезоном в чемпионате появились Гран-при Вьетнама и Гран-при Нидерландов. При этом этапа в Германии в 2020 году не будет.
Сезон стартует 15 марта, а завершится 29 ноября. Гран-при России на «Сочи Автодроме» состоится 27 сентября.
Формула-1
Чемпионат мира
15 марта – Гран-при Австралии
22 марта – Гран-при Бахрейна
5 апреля – Гран-при Вьетнама
19 апреля – Гран-при Китая
3 мая – Гран-при Голландии
10 мая – Гран-при Испании
24 мая – Гран-при Монако
7 июня – Гран-при Азербайджана
14 июня – Гран-при Канады
28 июня – Гран-при Франции
5 июля – Гран-при Австрии
19 июля – Гран-при Великобритании
2 августа – Гран-при Венгрии
30 августа – Гран-при Бельгии
6 сентября – Гран-при Италии
20 сентября – Гран-при Сингапура
27 сентября – Гран-при России
11 октября – Гран-при Японии
25 октября – Гран-при США
1 ноября – Гран-при Мексики
15 ноября – Гран-при Бразилии
29 ноября – Гран-при Абу-Даби
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