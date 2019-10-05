FIA утвердила календарь сезона 2020 года Впервые в Формуле-1 пройдет 22 этапа.

Международная федерация автоспорта (FIA) утвердила календарь следующего сезона Формулы-1, сообщает Motorsport.com.

Впервые в истории серии пройдет 22 этапа. По сравнению с нынешним сезоном в чемпионате появились Гран-при Вьетнама и Гран-при Нидерландов. При этом этапа в Германии в 2020 году не будет.

Сезон стартует 15 марта, а завершится 29 ноября. Гран-при России на «Сочи Автодроме» состоится 27 сентября.

Формула-1

Чемпионат мира

15 марта – Гран-при Австралии

22 марта – Гран-при Бахрейна

5 апреля – Гран-при Вьетнама

19 апреля – Гран-при Китая

3 мая – Гран-при Голландии

10 мая – Гран-при Испании

24 мая – Гран-при Монако

7 июня – Гран-при Азербайджана

14 июня – Гран-при Канады

28 июня – Гран-при Франции

5 июля – Гран-при Австрии

19 июля – Гран-при Великобритании

2 августа – Гран-при Венгрии

30 августа – Гран-при Бельгии

6 сентября – Гран-при Италии

20 сентября – Гран-при Сингапура

27 сентября – Гран-при России

11 октября – Гран-при Японии

25 октября – Гран-при США

1 ноября – Гран-при Мексики

15 ноября – Гран-при Бразилии

29 ноября – Гран-при Абу-Даби