Герман Тильке: Петербургская трасса будет одним из лучших треков Главный архитектор «Формулы-1» Герман Тильке назвал политическим вопрос переноса этапа Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.

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Тильке – автор проекта автодрома в Игоре (Ленинградская область).

– Автодром восхитительный. Там есть спуски и подъемы, что не очень характерно для таких трасс. Там очень быстрые повороты, и вообще, для пилотов это будет сплошным испытанием. Это будет один из лучших наших треков. Этот комплекс, безусловно, способен принять этап «Формулы-1», но я не могу говорить ничего конкретного, так как в это вплетено много политики, сталкивается много разных интересов, – приводит слова Тильке ТАСС.