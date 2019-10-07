Герман Тильке: Петербургская трасса будет одним из лучших треков

Тильке – автор проекта автодрома в Игоре (Ленинградская область).
– Автодром восхитительный. Там есть спуски и подъемы, что не очень характерно для таких трасс. Там очень быстрые повороты, и вообще, для пилотов это будет сплошным испытанием. Это будет один из лучших наших треков. Этот комплекс, безусловно, способен принять этап «Формулы-1», но я не могу говорить ничего конкретного, так как в это вплетено много политики, сталкивается много разных интересов, – приводит слова Тильке ТАСС.
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