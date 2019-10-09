Даниил Квят: С 2014 года не набирал очки в Японии, пришло время сделать это 17-й этап чемпионата мира пройдет с 11 по 13 октября на трассе в Сузуке.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят высказался о предстоящем 17-м этапе чемпионата мира Гран-при Японии на трассе в Сузуке.

«Для нас в «Торо Россо» это особая гонка, – приводит слова 25-летнего российского пилота пресс-служба команды. – Мы выступаем с моторами «Хонда», так что для всей семьи «Ред Булл» это как домашний этап. С учетом поддержки местных фанатов уикенд обещает стать захватывающим. Надеюсь, мы сможем порадовать их настоящим шоу.

К сожалению, после своей первой гонки в 2014 году я никогда не набирал очки здесь. Так что пришло время сделать это, а с моторами «Хонда» это будет чем-то особенным».

Напомним, после 16 этапов сезона Квят занимает 12-е место в общем зачете пилотов.

Гран-при Японии пройдет с 11 по 13 октября.