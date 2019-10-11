Боттас выиграл первую практику в Сузуке, Квят – 16-й

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат в первой практике 17-го этапа чемпионата мира Гран-при Японии на трассе в Сузуке.
30-летний финн проехал 26 кругов, лучший из которых – за 1 минуту 28,731 секунды. Боттас опередил на 0,076 секунды своего партнера по команде британца Льюиса Хэмилтона. Третий результат у немца Себастьяна Феттеля из «Феррари», который проиграл победителю почти секунду.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 16-е место.
Сузука (Япония)
Чемпионат мира
17-й этап
Гран-при Японии
1-я практика
1. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 1.28,731
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,076
3. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +0,989
4. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») – +1,181
5. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +1,315
6. Александр Албон (Таиланд, «Ред Булл») – +1,644
7. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Макларен») – +1,971
8. Серхио Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт») – +2,079
9. Лэнс Стролл (Канада, «Рейсинг Пойнт») – +2,228
10. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») – +2,270…
16. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +3,189