Боттас выиграл первую практику в Сузуке, Квят – 16-й Пилоты «Мерседеса» были лучшими в первых свободных заездах Гран-при Японии.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат в первой практике 17-го этапа чемпионата мира Гран-при Японии на трассе в Сузуке.

30-летний финн проехал 26 кругов, лучший из которых – за 1 минуту 28,731 секунды. Боттас опередил на 0,076 секунды своего партнера по команде британца Льюиса Хэмилтона. Третий результат у немца Себастьяна Феттеля из «Феррари», который проиграл победителю почти секунду.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 16-е место.

Сузука (Япония)

Чемпионат мира

17-й этап

Гран-при Японии

1-я практика

1. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 1.28,731

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,076

3. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +0,989

4. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») – +1,181

5. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +1,315

6. Александр Албон (Таиланд, «Ред Булл») – +1,644

7. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Макларен») – +1,971

8. Серхио Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт») – +2,079

9. Лэнс Стролл (Канада, «Рейсинг Пойнт») – +2,228

10. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») – +2,270…

16. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +3,189