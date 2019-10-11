Боттас и Хэмилтон снова опередили всех во второй практике Гран-при Японии Квят теперь 12-й.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат во вторых свободных заездах на 17-м этапе чемпионата мира Гран-при Японии на трассе в Сузуке.

30-летний финн опередил своего партнера британца Льюиса Хэмилтона на одну десятую секунды. Третье место занял голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Напомним, Боттас и Хэмилтон были быстрее всех и во время первой практики.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поднялся с 16-го на 12-е место.

Сузука (Япония)

Чемпионат мира

17-й этап

Гран-при Японии

2-я практика

1. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 1.27,785

2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,100

3. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +0,281

4. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») – +0,356

5. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +0,591

6. Александр Албон (Таиланд, «Ред Булл») – +0,617

7. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Макларен») – +1,266

8. Серхио Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт») – +1,514

9. Пьер Гасли (Франция, «Торо Россо») – +1,569

10. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») – +1,573…

12. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +1,727