Боттас и Хэмилтон снова опередили всех во второй практике Гран-при Японии

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас показал лучший результат во вторых свободных заездах на 17-м этапе чемпионата мира Гран-при Японии на трассе в Сузуке.
30-летний финн опередил своего партнера британца Льюиса Хэмилтона на одну десятую секунды. Третье место занял голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл».
Напомним, Боттас и Хэмилтон были быстрее всех и во время первой практики.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поднялся с 16-го на 12-е место.
Сузука (Япония)
Чемпионат мира
17-й этап
Гран-при Японии
2-я практика
1. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес») – 1.27,785
2. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – +0,100
3. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – +0,281
4. Шарль Леклер (Монако, «Феррари») – +0,356
5. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари») – +0,591
6. Александр Албон (Таиланд, «Ред Булл») – +0,617
7. Карлос Сайнс-младший (Испания, «Макларен») – +1,266
8. Серхио Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт») – +1,514
9. Пьер Гасли (Франция, «Торо Россо») – +1,569
10. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен») – +1,573…
12. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо») – +1,727