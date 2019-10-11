Штайнер вызван к стюардам за то, что на Гран-при России назвал судей идиотом - Советский спорт
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11 октября 2019 12:37Формула-1Липкин Антон

Штайнер вызван к стюардам за то, что на Гран-при России назвал судей идиотом

«Хаасу» грозит снятие очков.

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер вызван к стюардам во время 17-го этапа чемпионата мира Гран-при Японии на трассе в Сузуке, сообщает Motorsport.com.

54-летнему итальянцу грозит наказание за реплики во время радиосвязи во время предыдущей гонки – Гран-при России на «Сочи Автодроме».

После того, как гонщику американской команды Кевину Магнуссену выписали пятисекундный штраф, Штайнер назвал это решение бредом, а судью – тупым идиотом.

Штайнер нарушил статью 12.1.1.f регламента о запрете «любых слов, поступков или документов, которые причиняют моральный вред или убытки FIA, его органам, членам или исполнительным должностным лицам».

Отметим, что по новым правилам стюарды теперь могут расследовать инциденты, произошедшие на других гонках.

Если Штайнер будет признан виновным, он может быть наказан штрафом или запретом на посещение паддока, а «Хаас» – снятием очков.

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