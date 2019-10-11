Даниил Квят: Завтра все смоет, и никто не знает, что будет, когда мы вернемся на трассу Из-за тайфуна на Гран-при Японии отменены субботние заезды, а квалификация перенесена на воскресенье.

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Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги пятничных свободных заездов на 17-м этапе чемпионата мира Гран-при Японии на трассе в Сузуке.

25-летний российский пилот показал 16-й результат в первой практике и стал 12-м – во второй.

Отметим, что из-за надвигающегося тайфуна «Хагибис» организаторы отменили субботние заезды, а квалификацию перенесли на утро воскресенья.

«В следующий раз мы покинем гаражи в воскресенье утром, и будет интересно посмотреть, как сложится квалификация, – приводит Motorsport.com слова Квята. – Завтра здесь все смоет, и никто не знает, с чем мы столкнемся, когда вновь окажемся на трассе.

Насколько я знаю, условия будут совершенно иными. Может быть ветрено, может быть что-то еще… Чтобы адаптироваться, нужно время, и многое будет зависеть от того, насколько быстро кто среагирует».

Напомним, квалификация пройдет в воскресенье в 4:00 (мск), а начало гонки запланировано на 8:10 (мск).

После 16 этапов Квят набрал 33 очка и занимает 12-е место в общем зачете.