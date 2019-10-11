Штайнер заплатит штраф за то, что назвал судью тупым идиотом Руководитель «Хааса» заплатит 7500 евро.

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признан виновным в нарушении двух пунктов спортивного кодекса FIA и оштрафован за резкие слова в адрес одного из судей во время Гран-при России на «Сочи Автодроме», сообщает Motorsport.com.

После того, как пилоту американской команды Кевину Магнуссену выписали пятисекундный штраф, итальянец по радиосвязи назвал решение бредом, а судью – тупым идиотом.

Штайнера не наказали сразу после гонки в Сочи, а перенесли рассмотрение на следующий этап – Гран-при Японии. В Сузуке босс «Хааса» был вызван к стюардам и признал, что выбрал недопустимую лексику, отметив, что поддался эмоциям во время гонки.

Теперь Штайнер заплатит 7500 евро, а в случае повторения ситуации FIA пригрозила команде снятием очков.