Даниил Квят: Судьи просто убивают Формулу-1 штрафами Квят опустился на 11-е место в итоговом протоколе Гран-при Мексики после штрафа за столкновение с Хюлькенбергом.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал решение стюардов 18-го этапа чемпионата мира Гран-при Мексики оштрафовать его за столкновение с немцем Нико Хюлькенбергом из «Рено» на последнем круге.

В результате столкновения Хюлькенберг также пропустил вперед партнера Квята по команде – Пьера Гасли. После штрафа Квят опустился с девятого на 11-е место, а Хюлькенберг поднялся на десятое.

«Само собой, Нико защищался, я атаковал – и в результате произошло столкновение, – приводит Motorsport.com слова Квята. – Но такие вещи случаются. Особенно в последнем повороте последнего круга.

Я думаю, людям нравится наблюдать за дуэлями на трассе, а потом нас за это штрафуют… Они просто убивают спорт таким образом. Да, порой мне не нравится то, что делают судьи».

В итоге Квят не набрал очков в Мехико и в общем зачете пилотов опустился на 13-е место, пропустив вперед двух пилотов «Рено» – Даниэля Риккардо и Хюлькенберга.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон из Великобритании.

19-й этап чемпионата мира – Гран-при США – пройдет с 1 по 3 ноября в Остине (Техас).