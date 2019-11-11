В «Хаасе» сомневаются о продолжении выступлении в Формуле-1 после 2020 года С 2021 года в Формуле-1 вступит в силу новый технический регламент.

Владелец «Хааса» Джин Хаас сомневается в целесообразности продолжения выступлений собственной команды в Формуле-1.

Нынешний сезон складывается неудачно для «Хааса». В восьми предыдущих гонках пилоты Кевин Магнуссен и Ромен Грожан лишь один раз финишировали в первой десятке, в результате чего команда опустилась на девятое место в Кубке конструкторов, опережая только «Уильямс».

Напомним, следующий сезон станет последний, в котором действует нынешний технический регламент.

«Для Джина главной проблемой остаются наши результаты, – приводит Motorsport.com слова руководителя «Хааса» Гюнтера Штайнера. – Никому не хочется присутствовать в Формуле-1, не получая денег. Это большие вложения, и если вы не можете окупать их, то не имеете веса в Формуле-1.

Джин прежде всего хороший бизнесмен. И конечно, у него есть сомнения (по поводу 2021 года). Ему нужно все изучить. Но это нормально, у него нет никакого негатива, просто определенные сомнения, как всегда бывает в бизнесе».

«Хаас» выступает в Формуле-1 с 2016 года. Лучшим результатом команды стало пятое место в Кубке конструкторов прошлого сезона.