Росс Браун: Хэмилтон способен превзойти Шумахера Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун считает, что Льюис Хэмилтон может превзойти достижение Михаэля Шумахера.

«Полагаю, у него может это получиться. «Мерседес» — очень сильная команда. Даже в условиях нового регламента они справятся со своей работой. Если Льюис останется в команде, он завоюет ещё не один титул, - приводит слова Брауна Planet F1. - Интрига заключается в другом: захочет ли он принять новый вызов? Михаэль становился чемпионом в составе «Бенеттона», а затем захотел принять сложный вызов в «Феррари». Рискнет ли Льюис на финише карьеры? Или останется там, где ему всё известно и где есть стабильность?»

Напомним, Михаэль Шумахер является рекордсменом по количеству титулов чемпиона мира Формулы-1. На его счету семь трофеев. Действующий пилот команды «Мерседес» Хэмилтон является шестикратном чемпионом мира. Он завоевывал титул в 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах.