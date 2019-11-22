«Рейсинг Пойнт» нужен Кубица Опытный польский пилот близок к расставанию с командой «Уильямс».

Роберт Кубица близок к подписанию контракта резервного и тест-пилота на следующий сезон с командой «Рейсинг Пойнт», пишет сайт F1news.ru. Об этом, со ссылкой на собственные источники, сообщает голландское издание GPToday. По их информации, контракт может быть подписан в ближайшее время.

В случае, если контракт будет подписан, британская команда получит еще и крупного спонсора – польскую нефтегазовую компанию PKN Orlen.

Следует отметить, что «Рейсинг Пойнт» – не единственные, кто хотел бы видеть поляка в своих рядах. Так, руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер не так давно обмолвился, что не отказался бы от услуг Кубицы, но право решения остается за гонщиком.

Сам Роберт неоднократно говорил, что в следующем году хочет продолжать выступать в гонках. В качестве одного из вариантов в прессе назывался переход Роберта в DTM, и по последним данным Кубица действительно дебютирует в этой кузовной серии за рулем BMW, и будет совмещать выступления с работой в «Рейсинг Пойнт».

Вернувшись в Формулу-1 в качестве полноценного «боевого» после восьми лет выступлений в других сериях, Кубица в нынешнем сезоне набрал лишь одно очко за рулем «Уильямса», худшей команды Кубка конструкторов.