Тото Вольфф: «Рено» – идеальный вариант для Окона Француз будет выступать за команду из своей страны в следующем году.

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф объяснил, почему француз Эстебан Окон не останется в команде.

23-летний француз после двух сезонов в «Форс Индии» остался без места призового пилота и вернулся в «Мерседес» на роль тест-пилота. В конце августа стало известно, что в следующем году Окон будет выступать за «Рено».

«Эстебан уже давно с нами, – сказал Вольфф в интервью Auto moto. – И в прошлом году сложилась ситуация, когда нам нечего было ему предложить. Он многому научился. У него была возможность наблюдать за Льюисом Хэмилтоном и Валттери Боттасом. Он много работал на симуляторе. В целом он стал более зрелым.

Эстебан заслужил, чтобы остаться в «Мерседесе», и заслужил выступать в очень хорошей машине. Но я считаю, что от предложения от заводской команды из Франции нельзя отказываться. Это пойдет на пользу для его развития.

Тогда как возвращение в «Мерседес» к Хэмилтону в команду, которая борется за чемпионство, несет риски. Поэтому, думаю, «Рено» для него идеальный вариант».

Отметим, что в 2017 году Окон набрал 87 очков и занял восьмое место в общем зачете пилотов.