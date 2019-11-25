Даниил Квят: Последняя гонка сезона всегда волнительная Сезон в Формуле-1 завершается гонкой в Абу-Даби.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят высказался о предстоящем заключительном этапе сезона – Гран-при Абу-Даби на трассе «Яс Марина».

«Предыдущий этап в Бразилии сложился просто замечательно для команды, – приводит слова 25-летнего российского гонщика официальный сайт «Торо Россо». – Хотя лично для меня последние гонки завершились не так, как хотелось бы. Ты бьешься, полностью выкладываешься, но иногда это не срабатывает.

Последняя гонка сезона всегда волнительная и немного грустная, потому что чувствуешь, что как будто завершается огромная глава твоей жизни».

Напомним, на Гран-при Бразилии напарник Квята Пьер Гасли занял второе место, а сам российский пилот финишировал десятым.

21-й этап сезона – Гран-при Абу-Даби – пройдет с 29 ноября по 1 декабря.