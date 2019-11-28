«Уильямс» объявил о подписании контракта с Латифи Канадец станет единственным новичком в Формуле-1 в следующем сезоне.

Канадец Николя Латифи станет призовым пилотом «Уильямса» в следующем сезоне, сообщает официальный сайт команды. Контракт 24-летнего гонщика рассчитан на один сезон.

Our 2020 line-up! 👊 pic.twitter.com/KeNfLicLH0 — ROKiT WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) November 28, 2019

Латифи заменит в британской команде Роберта Кубицу из Польши и будет напарником Джорджа Расселла из Великобритании.

С 2014 года Латифи выступает в Формуле-2, которая до 2016 года называлась Гран-при 2. За две гонки до конца нынешнего чемпионата он занимает второе место в общем зачете.

Отметим, что в 2016-2017 годах Латифи был тест-пилотом «Рено», в прошлом сезоне – «Рейсинг Пойнт», а в этом – «Уильямса».

Таким образом, Латифи станет единственным новичком в Формуле-1 в 2020 году. Напомним, ранее стало известно, что в серию возвращается француз Эстебан Окон, который заменит в «Рено» немца Нико Хюлькенберга. Все остальные пилоты сохранили свои места в нынешних командах.