Сироткин может выступить на Гран-при Абу-Даби Российский пилот выступал за Williams в прошлом сезоне.

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Российский гонщик Сергей Сироткин имеет шансы выступить на этапе «Формулы-1 «Гран-при Абу-Даби.

Как сообщает Autosport, у пилота Williams Джорджа Рассела возникли проблемы со здоровьем, которые могут помешать ему принять участие в Гран-при.

Окончательное решение будет принято по окончании первых свободных заездов.

Будущий пилот Williams Николя Латифи наберет необходимые баллы для суперлицензии лишь в эти выходные, по окончании сезона «Формулы-2», поэтому наибольшие шансы заменить Рассела имеет именно Сироткин.