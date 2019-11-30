Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Квят – 14-й - Советский спорт
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30 ноября 2019 17:31Формула-1

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби, Квят – 14-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Абу-Даби.

Британский гонщик проехал лучший круг за 1 минуту 34,779 секунды. Вторым стал его партнер по команде Валттери Боттас (+0,194). Замкнул тройку лучших Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (+0,360).

Добавим, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 14-е место, а его партнер по команде Пьер Гасли стал 12-м.

Гонка Гран-при Абу-Даби состоится в воскресенье.

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