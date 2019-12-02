Нико Хюлькенберг: Доволен выступлением – для меня было важно закончить именно так Немец занял 12-е место в Гран-при Абу-Даби.

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг подвел итоги Гран-при Абу-Даби, который, возможно, стал для него последним в Формуле-1.

В следующем сезоне 32-летнего немца, который занял на трассе «Яс Марина» 12-е место, во французской команде заменит Эстебан Окон.

«Рад, что провел хорошую гонку, отдал ради нее все, что мог, – приводит слова Хюлькенберга официальный сайт Формулы-1. – Обидно, что не удалось набрать очки, но было сложно ехать с одним пит-стопом. В концовке мои шансы так износились, что я не мог удерживать машину.

Но это была достойная последняя гонка для меня. Испытываю радость и облегчение, что пересек черту с хорошими чувствами. Доволен своим выступлением. Для меня было важно закончить именно таким образом».

Напомним, Хюлькенберг дебютировал в Формуле-1 в 2010 году, после чего пропустил следующий сезон, а с 2012 года выступал в серии без перерывов.