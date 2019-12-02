Тото Вольфф: Мы уже видим Расселла будущим пилотом «Мерседеса» Британец выступит на тестах за «Мерседес».

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Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал приглашение британца Джорджа Расселла, выступающего за «Уильямс», на тесты команды в Абу-Даби.

«Я сразу сказал Джорджу, что это не проверка, – приводит Grandpx.news слова Вольффа. – Мы уже знаем, на что он способен. Так что независимо от этих тестов мы уже видим его будущим пилотом «Мерседеса».

Он обладает чистой скоростью, талантом и гоночным интеллектом. Нельзя просто так выиграть титулы в Гран-при 3 и Формуле-2 в своих первых сезонах. Немногим это удавалось. Даже в Формуле-1 его выступления безупречны».

Напомним, 21-летний Расселл дебютировал в нынешнем сезоне в Формуле-1 и стал единственным пилотом, не набравшим ни одного очка.

Лучшим результатом воспитанника «Мерседеса» стало 11-е место на Гран-при Германии. При этом он всего два раза за чемпионат сходил с дистанции.