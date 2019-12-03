Боттас лидирует в первый день тестов, Квят – третий В Абу-Даби тестируют шины на следующий сезон.

Сезон в Формуле-1 завершился в воскресенье, но не все пилоты ушли в отпуск. Производитель шин Pirelli привез в Абу-Даби пять составов резины 2019 года и шесть составов 2020 года (один – резервный). Команды должны протестировать покрышки, чтобы инженеры Pirelli собрали необходимую информация.

Вторник 3 декабря стал первым днем тестом. В большинстве команд работали основные пилоты, сообщает F1news.ru. В первый день тестов Эстебан Окон впервые выехал на трассу за рулем «Рено», поскольку в команде «Мерседес» согласились отпустить его до завершения контракта тест-пилота. В «Торо Россо» половину дня отработал Шон Гелаэль, а в «Уильямс» Рой Ниссани впервые принял участие в официальных тестах Формулы 1.

Команды получили на тесты 20 комплектов шин, 12 из которых выбрали в Pirelli. За скоростью никто не гнался, важно было собрать максимум информации. Если за сохранение шин 2019 года по результатам тестов проголосуют больше семи команд, они будут использоваться в сезоне 2020 года.

Итоговый протокол первого дня тестов возглавил Валттери Боттас, проехав круг на автодроме «Яс Марина» за 1:37.124. Всего финн за день проехал 138 кругов. Второй результат у Себастьяна Феттеля из «Феррари» – 1:37.991 (всего 136 кругов). Третьим стал Даниил Квят. Лучшее время российского пилота «Торо Россо» – 1:38.183. На счету Даниила 72 круга.

Завтра тесты продолжатся, во всех командах кроме «Рено» сменятся гонщики.

Гран-при Абу-Даби в воскресенье выиграл Льюис Хэмильтон. Даниил Квят финишировал девятым.

Формула-1

Абу-Даби (ОАЭ). «Яс Марина»

Тесты

3 декабря

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.37,124 (138 кругов)

2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,867 (136)

3. Даниил Квят («Торо Россо») +1,059 (72)

4. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1,310 (120)

5. Ромен Грожан («Хаас») +2,402 (146)

6. Ландо Норрис («Макларен») +2,617 (125)

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,802 (153)

8. Эстебан Окон («Рено») +2,838 (77)

9. Джордж Расселл («Уильямс») +3,244 (87)

10. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +3,779 (93)

11. Шон Гелаэль («Торо Россо») +4,516 (67)

12. Рой Ниссани («Уильямс») +7,636 (41)