Жак Вильнев: Моторы «Хонда» выдерживают по четыре гонки «Ред Булл» использует моторы «Хонда» с нынешнего года.

Чемпион мира Жак Вильнев объяснил, почему моторы «Хонда» не позволят «Ред Булл» бороться за чемпионский титул в следующем году.

«Их моторы выдерживают по четыре гонки, – приводит Motorsport.com слова канадца. – Они не в том же графике, как другие. У них не выйдет проехать семь Гран-при без замены. А если выйдет, то мощность будет ниже».

Напомним, в завершившемся сезоне пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял третье место в общем зачете, уступив только двум представителям «Мерседеса». При этом он опередил Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля из «Феррари».

На счету 22-летнего голландца три победы, два вторых места и четыре – третьих.

Добавим, что в течение чемпионата каждому гонщику разрешается без штрафных санкций провести три замены двигателя. Нынешний сезон стал первым, в котором «Ред Булл» использует моторы «Хонда».