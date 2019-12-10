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РАФ: В решении исполкома WADA есть оговорка, позволяющая вывести Гран-при России из-под его действия - Советский спорт
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10 декабря 2019 10:38Формула-1Липкин Антон

РАФ: В решении исполкома WADA есть оговорка, позволяющая вывести Гран-при России из-под его действия

Гран-при России не подпадает под определение major events.

Российская автомобильная федерация опубликовала заявление, в котором прокомментировало последствия решения исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в крупных международных турнирах на четыре года для проведения Гран-при России в чемпионате мира Формулы-1.

«FIA не является организатором крупных спортивных мероприятий, согласно определению, приведенному в ISCCS и Всемирном антидопинговом кодексе.

Соответственно, решение WADA не может повлиять на проведение этапов Кубков мира, чемпионатов Европы и других международных серий в России, так как они не попадают под определение «major events», о которых идет речь в решении.

В решении исполкома о запрете России принимать в течении четырех лет «major events» есть оговорка, позволяющая вывести Гран-при России из-под его действия – «если право на проведение крупного мероприятия уже было предоставлено России, подписант должен отозвать это право и переназначить событие в другую страну, если это не является юридически или практически невозможным».

Решение о проведении Гран-при России Формулы-1 было принято задолго до наступления обстоятельств, повлекших признания несоответствия виновной стороны Международному стандарту по соответствию кодексу подписавшихся сторон и юридически закреплено в соглашениях с международным промоутером еще в 2010 году и соглашение о проведении российского этапа чемпионата мира Формулы 1 действует до 2025 года».

Напомним, в понедельник исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия, отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года и запретить России проводить крупные международные турниры. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA в Спортивный арбитражный суд (CAS), иначе решение вступит в силу.

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