Феттель может уйти в «Макларен» Контракт немца с «Феррари» заканчивается в следующем году.

Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель может сменить «Феррари» на «Макларен». Об этом пишет испанская газета Marca.

Контракт Феттеля и «Феррари» рассчитан до конца сезона 2020 года, однако у немецкого пилота нет уверенности в том, что ему предложат продлить соглашение.

Все свои титулы Себастьян выиграл в команде «Ред Булл», а после перехода в «Феррари» в 2015 году Феттелю так и не удалось составить достойную конкуренцию пилотам «Мерседеса» в борьбе за чемпионский титул. С тех пор Льюис Хэмилтон добился четырех побед в личном зачете, а Нико Росберг стал лучшим в Формуле-1 в сезоне-2016.

По ходу чемпионата 2019 года Феттель оказался в тени своего молодого напарника Шарля Леклера, выиграв лишь одну гонку (Гран-при Сингапура). В итоговой таблице 32-летний немец оказался лишь на пятом месте, в то время как Леклер стал четвертым, опередив товарища по команде на 24 очка.

Marca сообщает, что Феттель уже провел встречу со спортивным директором «Макларена» Андреасом Зайдлем, обсудив перспективы возможного сотрудничества начиная с сезона 2021 года.

В минувшем сезоне «Макларен» занял четвертое место в Кубке конструкторов. За британскую команду выступали испанец Карлос Сайнс и англичанин Ландо Норрис.