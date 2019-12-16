Кими Райкконен: В «Альфа Ромео» у меня стало больше свободного времени Ранее финн выступал за «Феррари».

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Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился впечатлениями от первого сезона в новой команде.

«На пилотов всегда оказывается большое давление. А работа во время уик-энда не отличается в разных командах. Но вне гонок свободного времени стало больше. База команды рядом с тем местом, где я живу. Не нужно ездить в другую страну для этого. Подобные моменты идут на пользу моему общению с семьей», - цитирует Crash Райкконена.

В завершившемся сезоне «Формулы-1» Райкконен набрал 43 очка и занял 12-е место в зачете пилотов.

Финн является чемпионом мира 2007 года. Всего в его послужном списке 17 сезонов в «Формуле-1».