Себастьян Феттель – о возвращении в «Ред Булл»: Не стал бы заходить так далеко Немец стал четырехкратным чемпионом мира в составе австрийской команды.

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель высказался о возможном возвращении в «Ред Булл».

«Не стал бы заходить так далеко (и говорить о возвращении), – приводит Motorsport.com слова 32-летнего немца. – Сейчас у меня ясная цель – выиграть титул с «Феррари». И пока нам этого не удалось».

Напомним, Феттель выступал за «Ред Булл» с 2009 по 2014 годы и стал в составе австрийской команды четырехкратным чемпионом мира.

После перехода в «Феррари» немец дважды становился вторым в общем зачете, а минувший сезон завершил на пятом месте, что стало его худшим результатом в Формуле-1 с 2014 года.

Добавим, что в предстоящем сезоне за «Ред Булл» будут выступать голландец Макс Ферстаппен и таиландец Александр Албон.