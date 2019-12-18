Эстебан Окон: Моя личная цель на 2020 год – подняться на подиум - Советский спорт
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18 декабря 2019 14:20Формула-1Липкин Антон

Эстебан Окон: Моя личная цель на 2020 год – подняться на подиум

Француз возвращается на роль призового пилота Формулы-1.

Пилот «Рено» Эстебан Окон прокомментировал свой переход во французскую команду из «Мерседеса».

«Нет, я нисколько не расстроен, – приводит Grand Prix 247 слова 23-летнего француза. – Я во французской команде, у которой большое желание за несколько лет вернуться на топ-уровень. Так что в этом нет никакого разочарование, скорее облегчение.

Амбиции «Рено» на 2020 год стать лучше, чем в нынешнем сезоне. В этом году мы очевидно не дотянули до своего уровня, поэтому команда хочет стать намного лучше. Пятое место – не тот результат, на который мы нацелены.

А моя личная цель – подняться на подиум. Думаю, в таком случае это будет означать, что мы сделали большой шаг вперед».

Напомним, Окон провел в Формуле-1 три сезона, предыдущие два (2017, 2018) – в «Форс Индии», однако после смены владельца ему не нашлось места в команде. В итоге он вернулся в «Мерседес» на роль третьего пилота.

В 2017 году Окон набрал 87 очков в 20 гонках и занял итоговое восьмое место в общем зачете пилотов. В «Рено» Окон сменил немца Нико Хюлькенберга.

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