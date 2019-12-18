Команда Квята «Альфа Таури» представит новый болид 14 февраля Ранее команда Формулы-1 называлась «Торо Россо».

Загрузка...

Руководство «Альфа Таури» определилось с датой презентации болида на сезон 2020 года. Новую машину представят на базе «Ред Булл» в австрийском Зальцбурге 14 февраля следующего года. Об этом сообщает Motorsport.com

В презентации примут участие гонщики «Альфа Таури» россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли. Ранее команда называлась «Торо Россо», но была переименована для продвижения бренда одежды, созданного компанией «Ред Булл» в 2016 году. Цветами болидов «Альфа Таури» станут черный и белый.

Ранее с датой презентации машин на сезон-2020 определилась только «Феррари». Новые болиды «Скудерии» представят публике 11 февраля.

Команда «Торо Россо» в чемпионате 2019 года заняла шестое место в Кубке конструкторов, набрав 85 очков. Даниил Квят стал 13-м в личном зачете с 37 очками.