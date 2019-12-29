Даниил Квят: Вероятно, в следующем сезоне «Торо Россо» снова будет бороться в середине пелотона

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от следующего сезона.
«Вероятно, мы снова будем бороться в середине пелотона и постараемся сделать все, чтобы быть как можно выше. Я впечатлен прогрессом двигателей «Хонды», но мы должны улучшать шасси. Не похоже, что в следующем году будут большие изменения в раскладах, поскольку регламент не меняется», - цитирует GPToday Квята.
По итогам прошлого сезона «Торо Россо» заняла шестое место в Кубке конструкторов. Пилоты команды в сумме набрали 85 очков.
В зачете пилотов Квят расположился на 13-й позиции. Россиянин заработал 37 очков. 8 июля 2019 года Квят занял третье место на Гран-при Германии, добыв второй подиум в истории «Торо Россо».
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