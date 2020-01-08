Даниэль Риккардо: Слухи, отправляющие меня в «Феррари», будут всегда из-за моих итальянских корней Контракт пилота с «Рено» рассчитан до конца 2020 года.

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Пилот команды «Рено» Даниэль Риккардо прокомментировал слухи о своем будущем.

«У меня пока нет контракта на 2021 год. У нас еще не было разговоров с командой о том, что будет после 2020 года. Я бы хотел, чтобы следующий сезон удался, и я остался. Что касается слухов, отправляющих меня в «Феррари», то, думаю, они будут всегда из-за моих итальянских корней», - цитирует Риккардо Sunday Times.

Напомним, с 2019 года австралиец выступает за команду «Рено». В прошлом сезоне Риккардо набрал 54 очка и занял девятое место в зачете пилотов.

Всего гонщик провел восемь сезонов в «Формуле-1». Он дважды становился бронзовым призером чемпионата - в 2014 и 2016 годах в составе команды «Ред Булл».

Новый сезон автогонок «Формула-1» стартует 15 марта в Австралии.