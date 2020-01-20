Кристиан Хорнер: У Хэмилтона еще остались силы схлестнуться с молодежью Британец выиграл пять из шести предыдущих чемпионатов.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о соперничестве ветеранов с молодыми гонщиками.

«Особенно захватывает развитие Макса (Ферстаппена) и (Шарля) Леклера: какой расклад между ними будет в будущем, как долго Льюис (Хэмилтон) продержится на равных с ними, – приводит Motorsport.com слова британца. – Потому, что у него еще остались силы, и, полагаю, он намерен схлестнуться с этой молодой волной».

Напомним, 35-летний Хэмилтон из «Мерседеса» выиграл пять из шести предыдущих чемпионатов. В прошлом сезоне 22-летний пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял третье место, а его ровесник Шарль Леклер из «Феррари» стал четвертым.

Новый сезон стартует 15 марта.