Судьбу Гран-при Китая-2020 обсудят 5 февраля Команды «Формулы-1» обсудят судьбу Гран-при Китая на заседании Стратегической группы в среду, поскольку предполагается, что это этап будет отменен из-за распространения коронавируса.

- В настоящее время мы не можем никого отправить, потому что они просто не смогут туда добраться. FIA (Международная автомобильная федерация) несет ответственность за здоровье и благополучие не только гонщиков «Формулы-1», но и всего персонала, а также всех представителей СМИ.

И я уверен, что организация проявит должную осмотрительность, прежде чем принять какое-либо решение - перенести, либо отменить гонку. Но, конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, которая будет стоять на повестке дня стратегической встречи в среду, где мы получим новую информацию, - цитирует руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера autosport.com.

Напомним, что согласно календарю Гран-при Китая должен пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля.