Судьбу Гран-при Китая-2020 обсудят 5 февраля

- В настоящее время мы не можем никого отправить, потому что они просто не смогут туда добраться. FIA (Международная автомобильная федерация) несет ответственность за здоровье и благополучие не только гонщиков «Формулы-1», но и всего персонала, а также всех представителей СМИ.
И я уверен, что организация проявит должную осмотрительность, прежде чем принять какое-либо решение - перенести, либо отменить гонку. Но, конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, которая будет стоять на повестке дня стратегической встречи в среду, где мы получим новую информацию, - цитирует руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера autosport.com.
Напомним, что согласно календарю Гран-при Китая должен пройти в Шанхае с 17 по 19 апреля.
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