Команды Формулы-1 отклонили два варианта переноса Гран-при Китая

Команды Формулы-1 обсудили с ФИА варианты переноса Гран-при Китая с 19 апреля на более поздний срок. Журнал Auto, Motor und Sport сообщает, что согласовать новую дату пока не удалось.
ФИА рассматривает возможность переноса гонки в Шанхае из-за эпидемии коронавируса, вынудившей власти КНР ввести бессрочный запрет на проведение массовых спортивных соревнований на территории страны.
Международная федерация автоспорта предложила перенести китайский этап на 9 августа, однако команды не согласились соревноваться в Китае уже спустя неделю после Гран-при Венгрии, поскольку это сократило бы традиционный летний перерыв в чемпионате.
Также был отклонен вариант с проведением гонки в Шанхае на конец сезона между Гран-при Бразилии и заключительной гонкой чемпионата Гран-при Абу-Даби. Это крайне обременительно с точки зрения логистики.
Первый Гран-при сезона-2020 состоится в австралийском Мельбурне 15 марта. Всего в календаре 22 этапа. Предпоследняя гонка чемпионата Ф1 Гран-при Бразилии запланирована на 15 ноября, а заключительный этап Гран-при Абу-Даби на 29 ноября.
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