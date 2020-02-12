Источник: Гран-при Китая не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса Этап в Шанхае был запланирован на 17-19 апреля.

Четвертый этап чемпионата мира, Гран-при Китая, не состоится в назначенные сроки из-за коронавируса.

Как сообщает The Times, по-прежнему не принято решение, переносить ли сроки проведения гонки в Шанхае или же отменить этап совсем. Отмечается, что переносить гонку на другую дату будет проблематично, поскольку в календаре на этот год запланировано рекордное число Гран-при (22).

Добавим, что 5 февраля Федерация спорта Шанхая отменила все соревнования в городе до окончания эпидемии.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране увеличилось до 44653. Только за прошедшие сутки в Китае из-за эпидемии погибло 97 человек.