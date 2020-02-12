ФИА официально перенесла Гран-при Китая Когда состоится гонка в Шанхае пока неизвестно.

Международная федерация автоспорта на своем официальном сайте объявила о переносе четвертого этапа сезона Формулы-1 Гран-при Китая. Свободные практики, квалификация и гонка должны были состояться в Шанхае с 17 по 19 апреля.

С просьбой о переносе обратился в ФИА промоутер китайского Гран-при Juss Sports Group после консультаций с Федерацией автомобильного и мотоспорта КНР и Администрацией спорта города Шанхай.

Беспокоясь за состояние здоровья участников чемпионата Формулы-1 и болельщиков, ФИА приняла решение о переносе соревнований. Решение о том, когда именно состоится Гран-при Китая, будет принято позднее в зависимости с ситуацией в распространением коронавируса. В данный момент в федерации изучает различные варианты для того, чтобы найти новую дату для гонки в Шанхае в календаре нынешнего сезона.

Первая этап чемпионата 2020 года пройдет в австралийском Мельбурне с 13 по 15 марта.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране увеличилось до 44653. Только за прошедшие сутки в Китае из-за эпидемии погибло 97 человек.