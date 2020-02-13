Исполнительный директор «Формулы-1» не исключает, что Гран-при Вьетнама может быть перенесен

Исполнительный директор «Формулы-1» Чейз Кэри сообщил, что в настоящий момент проведению Гран-при Вьетнама ничего не угрожает, но не известно, как будет распространяться эпидемия коронавируса в ближайшее время.
«Мы в курсе проблемы, но в большинстве мест за пределами Китая сейчас болеют шесть, восемь или десять человек. Никто не знает, что будет через две недели, а тем более через четыре. Можно только держать руку на пульсе и разбираться с проблемами по мере их поступления. Сейчас за пределами Китая эпидемия ограничена, а что будет дальше - посмотрим», - цитирует Кэри Motorsport.com.
Напомним, вчера международная федерация автоспорта на своем официальном сайте объявила о переносе четвертого этапа сезона «Формулы-1» - Гран-при Китая, который должен был состояться в Шанхае с 17 по 19 апреля, на неопределенный срок из-за коронавируса.
Этап «Формулы-1» во Вьетнаме должен пройти с 3 по 5 апреля 2020 года. Стартует новый сезон в «королевских гонках» в австралийском Мельбурне с 13 по 15 марта.
31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране составляет более 44 тысяч человек.
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