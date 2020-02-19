«Альфа Ромео» представила изображение нового болида (видео) Чемпионат мира в автогонках класса «Формула-1» стартует 13 марта в Австралии.

Команда «Формулы-1» «Альфа Ромео» продемонстрировала изображение нового болида. Ливрея автомобиля выполнена в красных и белых цветах. Посмотреть эту публикацию в Instagram Introducing the C39 👀🔥 . #GetCloser #AlfaRomeoRacing #ORLEN #F1 #C39 Публикация от Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 18 Фев 2020 в 11:31 PST Управлять болидом Alfa Romeo C39 в 2020 году будут Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. В прошлом сезоне команда заняла восьмое место в Кубке конструкторов.