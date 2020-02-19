«Альфа Ромео» представила изображение нового болида (видео)

Команда «Формулы-1» «Альфа Ромео» продемонстрировала изображение нового болида.
Ливрея автомобиля выполнена в красных и белых цветах.
Управлять болидом Alfa Romeo C39 в 2020 году будут Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. В прошлом сезоне команда заняла восьмое место в Кубке конструкторов.
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