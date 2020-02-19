Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/material.php on line 73
«Альфа Ромео» представила изображение нового болида (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 февраля 2020 12:41Формула-1Нечаев Юрий

«Альфа Ромео» представила изображение нового болида (видео)

Чемпионат мира в автогонках класса «Формула-1» стартует 13 марта в Австралии.

Команда «Формулы-1» «Альфа Ромео» продемонстрировала изображение нового болида.

Ливрея автомобиля выполнена в красных и белых цветах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Introducing the C39 👀🔥 . #GetCloser #AlfaRomeoRacing #ORLEN #F1 #C39

Публикация от Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing)

Управлять болидом Alfa Romeo C39 в 2020 году будут Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. В прошлом сезоне команда заняла восьмое место в Кубке конструкторов.

Халл мучился еще больше Овечкина Пятый матч подряд Александр Овечкин покинул лед несолоно хлебавши. 18.02.2020 17:29 Хоккей Славин Виталий
Еще по теме:
Проворов рассказал, как сдержать Овечкина Кросби признан первой звездой дня в НХЛ Барбашев считает, что «Сент-Луис» движется в правильном направлении
Бахрам Муртазалиев: Титул IBF должен быть моим Российский боксер первого среднего веса (до 69,9 кг) Бахрам Муртазалиев рассказал о возможности сразиться за титул чемпиона по версии IBF и переезде в США, а также оценил чемпионские перспективы Александра Усика и Сергея Ковалева. 05.02.2020 14:00 Бокс Усачев Владислав
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Адвокат: Советуем следствию освободить Кушиташвили. Он невиновен Александр Дегтярев, адвокат боксера Георгия Кушиташвили, рассказал о версии, на которой защита спортсмена будет настаивать в случае предъявления обвинений. 03.02.2020 16:32 Бокс Усачев Владислав
«Сейчас он чист, но его не должно быть на чемпионате мира». Что говорят соперники Логинова Российский биатлонист выиграл спринт на чемпионате мира в Антхольце. 15.02.2020 21:30 Биатлон Липкин Антон
Хабиб Нурмагомедов: Нас с Федором сравнивать нельзя. Я бы поставил его на первое место Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов дал пресс-конференцию после турнира «Каспий 2020» для незрячих футболистов. 03.02.2020 19:13 ММА Ващенко Сергей
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
Навстречу друг другу. Рублев и Хачанов с победы начали турнир в Роттердаме Россияне Андрей Рублев и Карен Хачанов вышил во второй раунд крупного турнира ATP в Голландии. Рублев разгромил грузина Николоза Басилашвили, Хачанов – итальянца Фабио Фонини. 11.02.2020 20:30 Теннис Мысин Николай
Холанд заткнул за пояс Неймара с Мбаппе Дортмундская «Боруссия» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов переиграла «Пари Сен-Жермен» благодаря дублю 19-летнего норвежца. 19.02.2020 01:13 Футбол Мощенко Захар
12 лет спустя. Логинов принес России первое с 2008 года золото ЧМ в личных мужских гонках Российский биатлонист выиграл спринт в Антхольце. 15.02.2020 18:30 Биатлон Велиев Эмиль
Новости
13:19 Футбол Джан - после победы над «ПСЖ»: Идеальной игры не бывает, но это был очень хороший матч
13:10 Хоккей Проворов рассказал, как сдержать Овечкина
13:07 Футбол Мората: не хочу встретиться с «Юве» в Лиге чемпионов
12:54 Футбол «Реал» заплатит за Погба не больше 60 млн евро
12:53 Футбол Альберт Селадес: К сожалению, «Валенсию» преследует эпидемия травм
12:41 Формула-1 «Альфа Ромео» представила изображение нового болида (видео)
12:40 Авто/Мото Пилот NASCAR пришел в себя после страшной аварии
12:30 Бокс Источник: Дебютный бой Гассиева в тяжелом весе отменен
12:18 Формула-1 Этап «Формулы-1» все-таки может пройти в Китае
12:09 Футбол Главный тренер «Аталанты»: «Валенсия» опасный соперник, но мы должны концентрироваться на своей игре
12:04 Футбол Источник: Месси может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси»
11:58 Футбол Каррагер - о поражении «Ливерпуля» от «Атлетико»: Это был разочаровывающий вечер
11:44 Фигурное катание Агент Сотниковой рассказала о состоянии спортсменки
11:36 Бокс Источник: бой Головкина отменен
11:32 Формула-1 «Хаас» официально представил болид на новый сезон (видео)
11:21 Футбол Венгер предложил изменение правил офсайда
11:18 ММА Хавьер Мендес: Нурмагомедов и Фергюсон будут избивать друг друга до последнего, но не сломаются
11:04 Футбол Юлиан Нагельсманн: С колоссальным уважением отношусь к Моринью
11:00 Лыжный спорт На Югорский лыжный марафон уже заявилось 750 лыжников
10:58 Формула-1 Феттель заболел, на тестах его заменит Леклер
Москвичи - мэру Собянину: "Вашу лодку реновации, Сергей Семенович, штормит!"
«Это уже не радость, а проблема»: Уфу засыпало снегом, который не успевают чистить
Цементный завод или песчаный карьер: куда отправят отбывать наказание Игоря Пушкарёва
Клетин до сих пор не отстранен от должности мэра Георгиевска
Даже при перезапуске платных парковок в Ростове не смогут построить новые стоянки
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
«Спартак» заплатит 100 тысяч рублей за оскорбления фанатов в адрес Дзюбы
В WADA подтвердили, что России не грозит отстранение от Евро-2020
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика