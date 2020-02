Пилот команды «Альфа Таури» Пьер Гасли показал лучшее время по итогам первого часа второго дня тестов в Барселоне.

Следом за французом расположились Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» и Даниэль Риккардо на «Рено».

Вчера за рулем болида «Альфа Таури» в тестах принимал участие Даниил Квят. По итогам дня россиянин показал пятое время.

Напомним, чемпионат мира в автогонках класса «Формула-1» стартует 13 марта в Австралии.

First hour in the bag 💰@PierreGASLY tops the second day of #F1Testing 💪#F1 pic.twitter.com/eO9LWw9ySv