Гасли показал лучшее время по итогам первого часа второго дня тестов в Барселоне В столице Каталонии продолжаются тестовые заезды «Формулы-1».

Пилот команды «Альфа Таури» Пьер Гасли показал лучшее время по итогам первого часа второго дня тестов в Барселоне.

Следом за французом расположились Льюис Хэмилтон на «Мерседесе» и Даниэль Риккардо на «Рено».

Вчера за рулем болида «Альфа Таури» в тестах принимал участие Даниил Квят. По итогам дня россиянин показал пятое время.

Напомним, чемпионат мира в автогонках класса «Формула-1» стартует 13 марта в Австралии.