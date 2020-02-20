Райкконен показал лучшее во время второго дня предсезонных тестов в Барселоне Чемпион мира 2007 года выступает за «Альфа Ромео».

В пригороде Барселоны Монмело завершился второй день предсезонных тестов Формулы-1.

Лучший результат дня показал пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен. 40-летний финский гонщик проехал круг автодрома «Барселона-Каталунья» за 1:17.091. Это на 115 тысячных секунды хуже вчерашнего результата действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

19 февраля британский пилот «Мерседеса» показал время 1:16.976. Сегодня у Хэмилтона лишь девятый результат (1:18.387).

В сумме за утреннюю и вечернюю сессию самую долгую дистанцию проехал французский гонщик «Хаас» Ромен Грожан – 158 кругов.

Россиянин Даниил Квят, показавший 19 февраля 5-е время, сегодня не выступал, уступив место за рулем «Альфа Таури» своему французскому товарищу по команде Пьеру Гасли.

Завтра 21 февраля в Барселоне пройдет третий и последний день тестов на этой неделе.

Формула-1

Предсезонные тесты

Второй день

Автодром «Барселона-Каталунья»

Монмело (Испания)

Длина круга 4 655 м