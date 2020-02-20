Райкконен показал лучшее во время второго дня предсезонных тестов в Барселоне

В пригороде Барселоны Монмело завершился второй день предсезонных тестов Формулы-1.
Лучший результат дня показал пилот команды «Альфа Ромео» Кими Райкконен. 40-летний финский гонщик проехал круг автодрома «Барселона-Каталунья» за 1:17.091. Это на 115 тысячных секунды хуже вчерашнего результата действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
19 февраля британский пилот «Мерседеса» показал время 1:16.976. Сегодня у Хэмилтона лишь девятый результат (1:18.387).
В сумме за утреннюю и вечернюю сессию самую долгую дистанцию проехал французский гонщик «Хаас» Ромен Грожан – 158 кругов.
Россиянин Даниил Квят, показавший 19 февраля 5-е время, сегодня не выступал, уступив место за рулем «Альфа Таури» своему французскому товарищу по команде Пьеру Гасли.
Завтра 21 февраля в Барселоне пройдет третий и последний день тестов на этой неделе.
Формула-1
Предсезонные тесты
Второй день
Автодром «Барселона-Каталунья»
Монмело (Испания)
Длина круга 4 655 м
Пилот
Страна
Команда
Лучшее время
Количество кругов
1. Кими Райкконен
Финляндия
Альфа Ромео
1:17.091
134
2. Серхио Перес
Мексика
Рейсинг Пойнт
1:17.347
145
3. Даниэль Риккардо
Австралия
Рено
1:17.749
41
4. Александер Албон
Таиланд
Ред Булл
1:17.912
134
5. Пьер Гасли
Франция
Альфа Таури
1:18.121
147
6. Себастьян Феттель
Германия
Феррари
1:18.154
73
7. Джордж Расселл
Великобритания
Уильямс
1:18.266
116
8. Шарль Леклер
Монако
Феррари
1:18.335
49
9. Льюис Хэмилтон
Великобритания
Мерседес
1:18.387
106
10. Ландо Норрис
Великобритания
Макларен
1:18.474
137
11. Ромен Грожан
Франция
Хаас
1:18.496
158
12. Эстебан Окон
Франция
Рено
1:18.557
52
13. Валттери Боттас
Финляндия
Мерседес
1:19.307
77
Черышев оставил «летучим мышам» шансы (видео) «Аталанта» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов громила «Валенсию» со счетом 4:0, но вышедший на замену хавбек российской сборной отыграл один гол и сохранил для испанцев шансы на выход в четвертьфинал. 20.02.2020 01:15 Футбол Мощенко Захар Когда пять – это «неуд». Александр Логинов «застрелился» в индивидуальной гонке Вслед за женской сборной России индивидуальную гонку провалила и наша мужская команда. Ни один из россиян не попал в топ-10. 19.02.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай Халл мучился еще больше Овечкина Пятый матч подряд Александр Овечкин покинул лед несолоно хлебавши. 18.02.2020 17:30 Хоккей Славин Виталий «Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев «Как Емельяненко - Кокляев не признали боем года?» Большое интервью братьев Байсангуровых Редакцию «Советского спорта» посетили боксеры Хусейн и Хасан Байсангуровы. 08.02.2020 10:00 Бокс Галимзянов Данил, Усачев Владислав Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open Рафаэль Надаль уступил Доминику Тиму, а Александр Зверев обыграл Стэна Вавринку. «Советский спорт» – о мужских четвертьфиналах среды на Открытом чемпионате Австралии. 29.01.2020 19:00 Теннис Велиев Эмиль Панарин и Бучневич тащат «Рейнджерс». Шестеркин на высоте (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 20.02.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл Нагельсманн пишет историю. Побил рекорд Тедеско и обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне «Лейпциг» в ярком противостоянии 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» одержал минимальную выездную победу. 20.02.2020 01:00 Футбол Зибрак Артем На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Самый главный тренер-олимпиец. Владимиру Юрзинову – 80 лет Самый главный тренер-олимпиец. Владимиру Юрзинову – 80 лет 20.02.2020 11:00 Хоккей Домрачев Владислав