Феттель о новинке на болидах «Мерседеса»: Эта штука все-таки называется руль, а не тяни-толкай На тестах в Барселоне все обратили внимание на необычный пилотаж Льюиса Хэмилтона.

Команды Формулы-1 в Испании готовятся к новому сезону. Благодаря камере, установленной на «Мерседесе» Льюиса Хэмилтона, все увидели, что при выходе на прямую британский гонщик тянул руль на себя, а перед входом в поворот толкал от себя, возвращая в первоначальное положение.

Технический директор немецкой заводской команды Джеймс Эллисон заявил, что новинка полностью соответствует регламенту ФИА.

В то же время немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что едва ли новый руль даст Хэмилтону преимущество над остальными гонщиками.

«Если они это используют, значит система легальна, – цитирует Феттеля GP Fans. – Но все-таки эта штука называется руль, а не тяни-толкай. Не знаю, сработает ли это вообще. Подозреваю, что не слишком-то легко работать на трассе с таким рулем.

Повлияет ли эта система на расклад сил? Многое будет зависеть от машины в целом. Возможно, я немного недооцениваю такое рулевое управление, но не думаю, что это ключ к победе. Для построения конкурентоспособной машины необходимо не только это. Но, конечно, это что-то новое, посмотрим, подхватят ли эту идею все остальные».

21 февраля команды проведут третий день тестов на автодроме «Барселона-Каталунья».

Первая гонка нового сезона Гран-При Австралии состоится 15 марта.