Боттас возглавил протокол после утренней сессии третьего дня тестов, Квят – четвертый

Лучшее время показал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат показал француз Эстебан Окон («Рено), тройку лучших замкнул канадец Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»).

Отметим, что российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал четвертый результат.

Формула-1

Результаты третьего дня тестов

1. Валттери Боттас («Мерседес») - 1.15,732 (65)

2. Эстебан Окон («Рено») - +1,370 (76)

3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») - +1,606 (52)

4. Даниил Квят («Альфа Таури») - +1,695 (62)

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - +1,904 (86)

6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») - +2,303 (65)

7. Карлос Сайнс («Макларен») - +2,542 (76)

8. Ромен Грожан («Хаас») - +2,648 (48)

9. Себастьян Феттель («Феррари») - +2,652 (40)

10. Николас Латифи («Уильямс») - +3,272 (44)

💪 Bottas on top 💪



As Sebastian Vettel and Nicholas Latifi grind to a halt in the morning session 😔#F1 #F1Testing pic.twitter.com/LI5bTPefLm