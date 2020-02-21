Боттас возглавил протокол после утренней сессии третьего дня тестов, Квят – четвертый - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 февраля 2020 15:17Формула-1

Боттас возглавил протокол после утренней сессии третьего дня тестов, Квят – четвертый

В Барселоне завершилась утренняя сессия третьего дня официальных предсезонных тестов «Формулы-1».

Лучшее время показал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат показал француз Эстебан Окон («Рено), тройку лучших замкнул канадец Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт»).

Отметим, что российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят показал четвертый результат.

Формула-1
Результаты третьего дня тестов

1. Валттери Боттас («Мерседес») - 1.15,732 (65)
2. Эстебан Окон («Рено») - +1,370 (76)
3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») - +1,606 (52)
4. Даниил Квят («Альфа Таури») - +1,695 (62)
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - +1,904 (86)
6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») - +2,303 (65)
7. Карлос Сайнс («Макларен») - +2,542 (76)
8. Ромен Грожан («Хаас») - +2,648 (48)
9. Себастьян Феттель («Феррари») - +2,652 (40)
10. Николас Латифи («Уильямс») - +3,272 (44)

«Позорище редкостное». Боксер Сироткин про бой Емельяненко и Кокляева (видео) Российский боксер среднего веса рассказал о главных боях в карьере, опыте в ММА и других видах спорта. 18.02.2020 12:00 Бокс Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Логинов начинает, Елисеев – отдыхает. Сегодня на ЧМ – мужская индивидуальная гонка В среду на чемпионате мира в Антхольце мужчины побегут 20 километров. Наши тренеры дали отдохнуть Матвею Елисееву, его заменит дебютант ЧМ Эдуард Латыпов. 19.02.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Деньги вернуть, «Стадионные серии» продолжить С матчами на открытом воздухе не стоит частить и готовиться к ним нужно максимально тщательно. 19.02.2020 15:45 Хоккей Иванов Сергей
Еще по теме:
Том Уилсон: Нужно отдать соперникам должное - они играют в хоккей, которому трудно противостоять Главный тренер «Вашингтона»: Нет никакого секрета в том, что сейчас мы переживаем спад
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Нет причин пойти смотреть хоккей на футбольный стадион. Колонка Виталия Славина Последний матч «Стадионной серии» НХЛ «Колорадо» - «Лос-Анджелес» вызвал шквал критики болельщиков. 19.02.2020 15:30 Хоккей Славин Виталий
Когда пять – это «неуд». Александр Логинов «застрелился» в индивидуальной гонке Вслед за женской сборной России индивидуальную гонку провалила и наша мужская команда. Ни один из россиян не попал в топ-10. 19.02.2020 20:00 Биатлон Мысин Николай
«Шахтер» обыграл «Бенфику». Но с магией двоек и нулей не сложилось… «Горняки» добывали эту победу, словно руду в забое, VAR дважды отменял голы с обеих сторон, но в итоге перед ответным поединком в Лиссабоне ничего в этой паре не ясно. 20.02.2020 23:15 Футбол Мощенко Захар
В финале будет Дрим-Тим. Австриец Тим пробился в решающий матч Australian Open «Советский спорт» – о втором полуфинале австралийского «мейджора». 31.01.2020 18:00 Теннис Велиев Эмиль
Проигрывающий состав – не меняем. Марафон побегут Миронова, Куклина, Юрлова и Старых После выходного дня чемпионат мира в Антхольце возобновляется женской индивидуальной гонкой 18.02.2020 08:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
15:41 Футбол ЦСКА в товарищеском матче разгромил швейцарский «Рапперсвиль-Йона»
15:32 Футбол Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
15:21 ММА Александр Емельяненко – Исмаилову: Готовься лысый! (видео)
15:17 Формула-1 Боттас возглавил протокол после утренней сессии третьего дня тестов, Квят – четвертый
15:10 Олимпиада Стал известен расширенный состав женской сборной России по гандболу на квалификацию к Олимпиаде
14:58 Хоккей «Спартак» установил рекорд посещаемости домашних матчей в КХЛ
14:43 Футбол Владислав Безбородов: Кашшаи привнес в сборы судей большую часть стандартов ФИФА и УЕФА
14:27 Футбол Алекс Крал: Не сказал бы, что скорости в России кардинально выше, чем в Чехии
14:11 Хоккей Том Уилсон: Нужно отдать соперникам должное - они играют в хоккей, которому трудно противостоять
14:05 Футбол Шатов летом может стать игроком «Рубина»
13:56 Футбол Полузащитник «Зенита» Капленко продолжит карьеру в «Оренбурге» (фото)
13:40 Футбол Источник: Тарасов выбыл на длительный срок из-за перелома ноги
13:28 Футбол «Футбольные легенды!». Президент Ла Лиги на русском языке – о Карпине, Мостовом и Смолове
13:11 Футбол Джанлуиджи Буффон: Я надеюсь, что Сарри останется в «Ювентусе»
13:10 Футбол «Чертаново» разгромило «Томь» на Кубке ФНЛ
12:49 Футбол Московское «Динамо» разгромило одноклубников из Минска в товарищеском матче (видео)
12:23 Санный спорт Российский спортсмен Егоров стал серебряным призером чемпионата Европы по натурбану
12:07 ММА Артем Фролов: В поединке Емельяненко - Исмаилов многое будет зависеть от формы Александра
Врачи заявили, что заразиться коронавирусом можно и без контакта с больными
Подкорректируй это: кто заставляет уфимцев массово переплачивать за отопление?
Возможно, это временное решение: эксперты о Шагиахметове - министре экономики
Перевозчик-нелегал подал в суд на «Белгородское парковочное пространство»
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Нападающий ФК «Тамбов» признан лучшим футболистом РПЛ по итогам ноября
Газзаев прокомментировал призыв главы USADA по отстранению РФ от ОИ-2020
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
WADA может ввести серьезные санкции в отношении российских спортсменов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика