Боттас - лучший после третьего дня тестов, Квят – пятый

Лучшее время показал финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, на второй строчке расположился его партнер по команде Льюис Хэмилтон, замкнул тройку лучших француз Эстебан Окон («Рено).

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят по итогам дня показал пятый результат, а его партнер по команде Пьер Гасли стал девятым.

Добавим, что на следующей неделе команды снова вернутся в Барселону и также отработают три дня – с 26 по 28 февраля.

Формула-1

Барселона

Результаты третьего дня тестов

1. Валттери Боттас («Мерседес») - 1.15, 732 (65 кругов С5)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») - +0,784 (73 С5)

3. Эстебан Окон («Рено») - +1,370 (76 С4)

4. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») - +1,606 (112 С4)

5. Даниил Квят («Альфа Таури») - +1,695 (62 С4)

6. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») - +1,737 (152 С4)

7. Даниэль Риккардо («Рено») - +1,842 (93 С4)

8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») - +1,904 (86 С2)

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») - +2,051 (59 С4)

10. Александер Албон («Ред Булл») - +2,422 (83 С2)

11. Карлос Сайнс («Макларен») - +2,542 (76 С2)

12. Ромен Грожан («Хаас») - +2,648 (48 С3)

13. Себастьян Феттель («Феррари») - +2,652 (100 С3)

14. Ландо Норрис («Макларен») - +2,722 (49 С3)

15. Николас Латифи («Уильямс») - +3,272 (72 С3)

16. Кевин Магнуссен («Хаас») - +3,977 (4 С2).

