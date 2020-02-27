Феттель на «Феррари» был быстрее всех в пятый день тестов Команды Формулы-1 продолжают подготовку к новому сезону.

В пригороде Барселоны Монмело на автодроме «Барселона-Каталунья» завершился пятый день предсезонных тестов. Лучший результат показал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, проехав круг за 1:16,841. Ни один другой гонщик сегодня не смог преодолеть рубеж в 1 минуту и 17 секунд.

Феттель впервые оказался лучшим пилотом тестового дня, но рекордный результат пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса устоял. 21 февраля финн проехал круг на автодроме в Каталонии за 1:15,732.

Больше всех кругов проехал канадский пилот «Уильямса» Николас Латифи – 160. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят сегодня не выступал.

Во время утренней сессии асфальт был мокрым из-за ночного дождя, а затем помехой стал сильный ветер. В авариях побывали Антонио Джовинацци, Валттери Боттас, Макс Ферстаппен и Феттель.

Льюис Хэмилтон проехал лишь 14 кругов, а потом заглох на трассе из-за отказа двигателя своего «Мерседеса». Ранее немецкая команда была лидером тестов по количеству пройденных кругов.

Предсезонные тесты завершатся завтра.

Первая гонка чемпионата-2020 Гран-при Австралии пройдет 15 марта в Мельбурне.

Формула-1

Предсезонные тесты

Пятый день

Автодром «Барселона-Каталунья»

Монмело (Испания)

Длина круга 4 655 м