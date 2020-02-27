Феттель на «Феррари» был быстрее всех в пятый день тестов

В пригороде Барселоны Монмело на автодроме «Барселона-Каталунья» завершился пятый день предсезонных тестов. Лучший результат показал немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, проехав круг за 1:16,841. Ни один другой гонщик сегодня не смог преодолеть рубеж в 1 минуту и 17 секунд.
Феттель впервые оказался лучшим пилотом тестового дня, но рекордный результат пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса устоял. 21 февраля финн проехал круг на автодроме в Каталонии за 1:15,732.
Больше всех кругов проехал канадский пилот «Уильямса» Николас Латифи – 160. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят сегодня не выступал.
Во время утренней сессии асфальт был мокрым из-за ночного дождя, а затем помехой стал сильный ветер. В авариях побывали Антонио Джовинацци, Валттери Боттас, Макс Ферстаппен и Феттель.
Льюис Хэмилтон проехал лишь 14 кругов, а потом заглох на трассе из-за отказа двигателя своего «Мерседеса». Ранее немецкая команда была лидером тестов по количеству пройденных кругов.
Предсезонные тесты завершатся завтра.
Первая гонка чемпионата-2020 Гран-при Австралии пройдет 15 марта в Мельбурне.
Формула-1
Предсезонные тесты
Пятый день
Автодром «Барселона-Каталунья»
Монмело (Испания)
Длина круга 4 655 м
Пилот
Команда
Лучший круг
Количество кругов
1. Себастьян Феттель
Феррари
1:16.841
145
2. Пьер Гасли
Альфа Таури
1:17.066
139
3. Лэнс Стролл
Рейсинг Пойнт
1:17.118
130
4. Николас Латифи
Уильямс
1:17.313
160
5. Ландо Норрис
Макларен
1:17.573
113
6. Макс Ферстаппен
Ред Булл
1:17.738
31
7. Валттери Боттас
Мерседес
1:17.985
47
8. Эстебан Окон
Рено
1:18.013
37
9. Кевин Магнуссен
Хаас
1:18.225
111
10. Александр Албон
Ред Булл
1:18.393
61
11. Даниэл Риккардо
Рено
1:18.395
59
12. Антонио Джовинацци
Альфа Ромео
1:19.670
92
13. Лэнс Хэмилтон
Мерседес
1:22.425
14
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Зизу против Пепа. Эпизод первый Весной 2016 года «Реал» прошел «Ман Сити» на пути в первый из трех победных финалов Лиги чемпионов при Зинедине Зидане. Но тогда британцев еще не тренировал Пеп Гвардиола, который вырос на пути мадридцев теперь. 26.02.2020 12:00 Футбол Безъязычный Алексей Юрловой – букет на день рождения, Логинов снялся. Доезжаем чемпионат мира? В заключительный день ЧМ-2020 пятое золото турнира в масс-старте завоевала норвежка Марте Улсбю. Наша Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой. 23.02.2020 16:00 Биатлон Тигай Лев Зомби по имени Уайлдер. Фьюри победил американца унизительно легко (видео) Американец Деонтей Уайлдер не смог защитить свой титул в поединке с британцем Тайсоном Фьюри, проиграв техническим нокаутом в седьмом раунде. 23.02.2020 10:00 Бокс Усачев Владислав Логинов скрывается бегством, Резцова жжет, а немцы отменяют ради Евро-2020 закон о тишине Аудиоподкаст от Николая Яременко заставит понять, что такое настоящее спортивное радио. Главные интриги минувшей недели – как всегда по понедельникам! 24.02.2020 23:00 Биатлон 10 «гвоздей» Кубка ФНЛ: от Кононова и Погба до Басты и Афрорусского В среду и четверг на Кипре пройдут заключительные матчи традиционного Кубка ФНЛ, в котором участвовали не только представители второго российского дивизиона. Рассказываем, чем интересен этот турнир. 26.02.2020 16:00 Футбол Иванов Сергей Кто MVP-2020, если не Панарин? «Рейнджерс», ведомый русским Хлебушком, продолжает отчаянно цепляться за уайлд-кард. На Лонг-Айленде парни с Бродвея, одержав восьмую гостевую победу кряду (4:3 ОТ), побили клубный рекорд. 26.02.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий Кихира способна дать нашим бой на ЧМ. Что показал чемпионат «остального мира» Сегодня утром в Сеуле завершился чемпионат четырех континентов. Сравниваем его результаты с недавним ЧЕ-2020 – с прицелом на предстоящее мировое первенство. 09.02.2020 14:57 Фигурное катание Тигай Лев Команда Знарка – скрытый фаворит Запада Давно «Спартак» не выходил в плей-офф столь уверенно. 11 февраля красно-белые переиграли дома «Металлург» и за две недели до окончания регулярного чемпионата оформили себе место в восьмерке Запада. 26.02.2020 15:30 Хоккей Федоровский Александр Девушки за обыски не отомстили. Штрафной круг Мироновой лишил Россию шансов на медаль Женская сборная России осталась без медалей в эстафете на чемпионате мира в Антхольце. 22.02.2020 15:45 Биатлон Мысин Николай