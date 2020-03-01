Себастьян Феттель: Я приходил в «Феррари» для того, чтобы побеждать Пилот «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что рассчитывает бороться за победу в сезоне-2020.

– Неопределенность с контрактом влияет на меня не больше, чем в раньше. Разумеется, сейчас мы заняты другими делами, поэтому в настоящий момент об этом вообще не думаю. Я все еще люблю то, что делаю, люблю водить. Поэтому очень обрадовался, когда снова сел в болид на прошлой неделе. Быстро вернул ритм, здорово себя чувствовал. И я здесь не для того, чтобы получать удовольствие от вождения, я здесь, чтобы побеждать. В этой связи последние годы результаты нас не совсем радовали. Я приходил в «Феррари», чтобы выиграть чемпионат. Мы пока этого не сделали. Голод побед, воля и желание – все это еще при мне. Мы будем сражаться, – цитирует Феттеля GP Fans.

Напомним, что 32-летний немец присоединился к «Феррари» в 2015 году. С тех пор он дважды занимал второе место по итогам чемпионата 2017 и 2018 годов, по одному разу третье (2015), четвертое (2016) и пятое позиции (2019).

До этого Феттель на протяжении четырех лет кряду становился победителем в общем зачете (2010-2013).