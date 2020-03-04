Кубица назвал причину ухода из «Формулы-1» Польский пилот связал свой уход с плохой формой болида «Уильямс».

Гонщик из Польши Роберт Кубица заявил, что мог бы продолжить выступать за команду «Формулы-1» «Уильямс», если бы болид был лучше.

«В команде были люди, которые знали, что надо делать. Но были и те, кто мог бы работать и лучше», — приводит слова поляка GrandPX.news.

Кубица пропустил несколько сезонов после страшной аварии. Он вернулся в «Формулу-1» в 2019 году, подписав контракт с британской конюшней. В прошедшем сезоне он набрал всего одно очко, проиграв при этом в квалификациях своему молодому напарнику Джорджу Расселу с разгромным счетом 0-21.

В этом году поляк будет резервным пилотом «Альфа-Ромео», параллельно проведя сезон в гоночной серии DTM.