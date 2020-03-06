Берни Экклстоун: Команды Формулы-1 должны подать в суд на ФИА за соглашение с «Феррари» Почетный президент ФК прокомментировал скандал в королевских гонках.

В Формуле-1 произошел конфликт «Феррари» и Международной федерации автоспорта с остальными командами чемпионата.

«Скудерию» подозревали в том, что по ходу сезона 2019 года силовая установка двигателей не соответствовала регламенту чемпионата. ФИА начала расследование, но в итоге заключила соглашение с «Феррари», не раскрыв подробности другим командам, что и породило скандал.

Вот, что по этому поводу заявил в интервью F1 Insider заявил почетный президент Формулы-1 Берни Экклстоун:

«Команды должны подать на ФИА в суд. Речь идет о миллионах, которые, по моему мнению, они заслужили. Если «Феррари» ни в чем не виновата, зачем нужна сделка с Жаном Тодтом? Для меня это звучит как признание. Тем не менее, в мое время всегда можно было прийти к такому компромиссу между командами, ФИА и мной, который соответствовал бы спортивному духу. Сейчас для этого уже слишком поздно».

Первая гонка нового сезона Гран-при Австралии состоится 15 марта.