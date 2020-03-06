Берни Экклстоун: Команды Формулы-1 должны подать в суд на ФИА за соглашение с «Феррари» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
06 марта 2020 19:25Формула-1Шарафудинов Виктор

Берни Экклстоун: Команды Формулы-1 должны подать в суд на ФИА за соглашение с «Феррари»

Почетный президент ФК прокомментировал скандал в королевских гонках.

В Формуле-1 произошел конфликт «Феррари» и Международной федерации автоспорта с остальными командами чемпионата.

«Скудерию» подозревали в том, что по ходу сезона 2019 года силовая установка двигателей не соответствовала регламенту чемпионата. ФИА начала расследование, но в итоге заключила соглашение с «Феррари», не раскрыв подробности другим командам, что и породило скандал.

Вот, что по этому поводу заявил в интервью F1 Insider заявил почетный президент Формулы-1 Берни Экклстоун:

«Команды должны подать на ФИА в суд. Речь идет о миллионах, которые, по моему мнению, они заслужили. Если «Феррари» ни в чем не виновата, зачем нужна сделка с Жаном Тодтом? Для меня это звучит как признание. Тем не менее, в мое время всегда можно было прийти к такому компромиссу между командами, ФИА и мной, который соответствовал бы спортивному духу. Сейчас для этого уже слишком поздно».

Первая гонка нового сезона Гран-при Австралии состоится 15 марта.

Наши пары доедают китайцев. Стартовал юниорский ЧМ-2020 В парном катании после короткой программы лидируют Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. У мужчин Андрей Мозалев идет вторым, вплотную к японцу Юме Кагияме. 04.03.2020 23:00 Фигурное катание
Панарин и Кучеров отдыхают, Малкин буйствует, а Худобин тормозит Драйзайтля «Советский спорт» предлагает вашему вниманию обзор очередного игрового дня в НХЛ 04.03.2020 08:30 Хоккей Федоровский Александр
Герман Ткаченко: Сначала «Сельта» хотела взять не Смолова, а Шомуродова Бывший президент «Крыльев Советов» и «Анжи», а ныне известный агент, участвовавший в трансфере Федора Смолова в «Сельту», раскрыл детали сделки. 05.03.2020 23:45 Футбол Зибрак Артем
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Нужна ли хоккею тотальная цифровизация? На завершившемся во Флориде совещании генеральных менеджеров клубов НХЛ утверждена программа использования цифровых технологий на всех матчах лиги, начиная с Кубка Стэнли-2020. 05.03.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий, Иванов Сергей
Тихое место. Женский спринт в Нове Место – ни зрителей, ни медалей для России Привыкнуть к отсутствию зрителей на трибунах оказалось непросто. К отсутствию медалей нашей женской сборной мы привыкли давно. 05.03.2020 21:33 Биатлон Мысин Николай
Отмучились. Без Логинова мужская сборная провалила и масс-старт, и турнир в целом Последняя гонка чемпионата обернулась для России кошмаром. Никита Поршнев и Матвей Елисеев попали в топ-5… с конца. Александр Логинов на старт не вышел. 23.02.2020 19:30 Биатлон Мысин Николай
Клубы-лузеры напрямую рулят НХЛ. Почему лига покорно терпит обилие отстойных клубов? Многие вполне обоснованно восторгаются НХЛ – ну да, цветастый праздник каждый день, ослепительные звезды, сумасшедший хоккей и все такое. 04.03.2020 16:00 Хоккей Славин Виталий
Анкалаев побил «Халка» со скандалом. Решение судей освистали, россиянин показал средний палец Главные моменты турнира UFC в Норфолке (видео). 01.03.2020 07:15 ММА Ващенко Сергей
Вадим Шипачев: Ювелиры в роду? У меня две дочки! Комментарии игроков и тренеров после второго матча серии «Динамо» – «Спартак». 04.03.2020 23:00 Хоккей
Новости
19:51 Футбол Бен-Йеддер признан лучшим игроком «Монако» в феврале по версии болельщиков
19:45 Хоккей Патрик Лайне: В последние пару недель мы играем в режиме плей-офф, и легче не становится
19:41 Хоккей 11-кратный обладатель Кубка Стэнли Анри Ришар скончался в возрасте 84 лет
19:37 Футбол «Барселона» может включить Гризманна и Дембеле в сделку по Неймару
19:25 Футбол Айртон вызван в олимпийскую сборную Бразилии
19:25 Формула-1 Берни Экклстоун: Команды Формулы-1 должны подать в суд на ФИА за соглашение с «Феррари»
19:14 Футбол Александр Самедов: Хотел закончить карьеру в «Спартаке», но у меня не было такой возможности
19:10 Футбол Хосеп Гвардиола: Я не согласен с тем, что «Манчестер Юнайтед» только защищается
19:06 Футбол Льорис вернулся в общую группу «Тоттенхэма» перед матчем с «Бернли»
19:04 Олимпиада Олег Матыцин: Министерство обеспокоено ситуацией с коронавирусом
18:51 Футбол Из-за коранавируса минздрав Израиля не пускает в страну главного тренера футбольной сборной Херцога
18:46 Биатлон Устюгов подал апелляцию в CAS на решение IBU о дисквалификации
18:46 Футбол Мартовские матчи чемпионата Дании пройдут без зрителей из-за коронавируса
18:41 Конькобежный спорт Кулижников снялся с Финала Кубка мира
18:35 Хоккей Хет-трик Пуустинена помог «Сибири» одержать третью победу в серии с «Автомобилистом»
18:28 Футбол Роналдиньо освободили из-под ареста в Парагвае
18:26 Фигурное катание Валиева выиграла короткую программу на юниорском ЧМ с новым рекордом турнира
18:23 Футбол «Манчестер Сити» сохраняет интерес к Шкриньяру
18:13 Футбол ПАОК и «Ксанти» лишены очков из-за спонсорской поддержки бывшего владельца «Ростова»
17:59 Футбол В Голландии будут экспериментировать с футбольными правилами
Больничные из-за карантина по коронавирусу оплатят на общих основаниях
Дольщики в Петрозаводске получили свои квартиры после двух лет ожидания
В Оренбурге в апреле начнут строить новую Детскую областную больницу за 6 млрд. руб
Главе Удмуртии предъявили «обвинение»
Денежные споры в тюменском арбитраже: истцы хотят миллионы
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика